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Şehit edilen Necmettin öğretmenin cansız bedeni bulundu

Tunceli'de bulunan erkek cesedinin PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olduğu kesinleşti.

15.07.2017 - 09:16
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Geçtiğimiz ay, 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz isimli öğretmen tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK tarafından kaçırılmıştı. PKK tarafından şehit edildiği açıklanan öğretmenin cansız bedeni aranıyordu.

NECMETTİN ÖĞRETMENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 3 gün önce Tunceli Pülümür çayında bulunan erkek cesedinin İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA eşleşmesinde 19 Haziran'da PKK'lı teröristlerce kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olduğunun kesinleştini bildirdi.

Şehit edilen Necmettin öğretmenin cansız bedeni bulundu

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