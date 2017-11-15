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Şehit Eren Bülbül anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Maçka'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

15.11.2017 - 14:08
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Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, Maçka Belediyesi, Maçka Kaymakamlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü iş birliğinde, Maçka ilçesinin Bekçiler mevkisinde hatıra ormanı kuruldu.

ÖĞRENCİLER FİDAN DİKTİ

Şehit Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün de katıldığı etkinlikte, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Orhan Aktürk ile Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ve öğrenciler fidan dikti.

Şehit Eren Bülbül anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Ortahisar Belediye Başkanı Genç, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Cenabı Allah'tan rahmet diledi.

Şehit Eren Bülbül anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Erenler olduğu müddetçe bu vatanın birliğini ve beraberliğini bozmak isteyenlerin asla ve asla hedeflerine ulaşamayacaklarını vurgulayan Ahmet Metin Genç, "Terörle mücadele kararlı bir şekilde sonuna kadar devam edecektir." dedi.

Şehit Eren Bülbül anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Genç, hatıra ormanının oluşturulmasına katkı sağlayan kurumların yetkililerine şükranlarını sundu.

Şehit Eren Bülbül anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Şehit Eren Bülbül anısına hatıra ormanı oluşturuldu

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