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Şehit Eren Bülbül'ün ailesine yeni ev

Trabzon Maçka'da şehit olan Eren Bülbül'ün mezarının yanında 3 katlı ev yapımına başlandı.

21.11.2017 - 18:35
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Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün mezarının yanında ailesi için ev yapılıyor.

EREN BÜLBÜL UNUTULMAYACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eren Bülbül'ün unutulmaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ve her zaman Bülbül'ün ailesinin yanında olacaklarını söyledi.

Şehit Eren Bülbül'ün ailesine yeni ev

"DEVLET EREN BÜLBÜL'ÜN AİLESİNİN YANINDA"

Bülbül'ün ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla daha önce Maçka merkezde ev tahsis edildiğini aktaran Gümrükçüoğlu, "Devlet ve milletimiz olarak her zaman ailemizin yanındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak da ailemizle görüşerek Eren'in şehadete ulaştığı yerde ailemize ev yapalım istedik. Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla evin inşaatına başladık." diye konuştu.

Şehit Eren Bülbül'ün ailesine yeni ev

"EVİN YAPIMINA BAŞLANDI"

Gümrükçüoğlu, evin inşaatının yaklaşık 1 ay önce başladığına dikkati çekerek, "Evi tamamlamak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hava şartları el verdiği sürece de devam edecek. Evimizi ilkbahara kadar tamamlayıp ailemize yeni yayla sezonu başlamadan teslim etmek istiyoruz. Devletimiz ve bizler her zaman ailemizin yanındayız." dedi.

Şehit Eren Bülbül'ün ailesine yeni ev

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