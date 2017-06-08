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Şehit Eryeler 13 bin kişiyle son yolculuğuna uğurlandı

Van Başkale'de PKK'lılarla girdiği çatışmada yaralanan ve şehit olan Uzman Çavuş Sabri Eryeler, 13 bin kişiyle son yolculuğuna uğurlandı.

08.06.2017 - 16:14
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Şehit Eryeler 13 bin kişiyle son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Başkale İlçesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan bekar 2.5 yıllık Uzman Çavuş Sabri Eryeler'in cenazesi Ordu'nun Kumru İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak İlçe Stadyumu'na getirildi.

Şehit Eryeler 13 bin kişiyle son yolculuğuna uğurlandı

Burada düzenlenen törende şehidin 5 çocuklu annesi ev hanımı Emine ile çiftçi babası Muammer Eryeler ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Şehit Eryeler 13 bin kişiyle son yolculuğuna uğurlandı

Törene Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz, Kumru Kaymakamı Deniz Kılınç, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, daire müdürleri, polis ve askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Eryeler 13 bin kişiyle son yolculuğuna uğurlandı

Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Sabri Eryeler'in cenazesi Ortaca Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında, dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 13 bin kişi katıldı.

Şehit Eryeler 13 bin kişiyle son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Eryeler 13 bin kişiyle son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Eryeler 13 bin kişiyle son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Eryeler 13 bin kişiyle son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Eryeler 13 bin kişiyle son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Eryeler 13 bin kişiyle son yolculuğuna uğurlandı

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