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Şehit eşi Zeynep Sarıkaya 15 Temmuz gecesini anlattı

TVNET'te yayınlanan Hilali Beklerken programına katılan 15 Temmuz şehidi Ramazan Sarıkaya'nın eşi Zeynep Sarıkaya, şehit eşini anlattı.

16.06.2017 - 04:11
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"ŞAHADETİ ARZULUYORDU"

"Çok dua ederdi ve şahadeti de çok arzuluyordu. Hele de Hz. Hüseyin'in kıssasını... Onu dinlerken gözyaşlarını tutamazdı. Hem alçakgönüllü, mütevazi ve çok yufka yürekliydi."

Şehit eşi Zeynep Sarıkaya 15 Temmuz gecesini anlattı VİDEO

"SANKİ BİZİM DE KERBELAMIZ 15 TEMMUZ GECESİ"

Sunucu Senai Demirci araya girerek, "Sanki bizim de kerbelamız 15 Temmuz gecesi. Ne kadar çok Hüseyinimiz varmış. Yezid beslemişiz içimizde." dedi.

Şehit eşi Zeynep Sarıkaya 15 Temmuz gecesini anlattı

"HERKES ÖLÜMÜNE BURADA DEDİ"

Sarıkaya 15 Temmuz gecesi yaşananları ise şöyle anlattı: "Telefonla konuştuk. Sonra eve geldiğimde televizyonda gördüm darbe girişimini. Cumhurbaşkanımızın çağırısyla çıkmış dışarı. Beni aradı tekrar Saraçhane meydanından. Telefonda 4-5 dakika silah seslerini dinletti bana. Herkes ölümüne burada dedi. Telefonu kapattı.

"VURULDUM, HAKKINI HELAL ET, ÇOCUKLARA İYİ BAK"

15 dakika geçtikten sonra yine aradı. Bu defa sesi derinden geliyordu. Vuruldum, hakkını helal et, çocuklara iyi bak dedi ve sesi gitti. Telefon kapanmadı ama ondan sonra bir daha sesini alamadım." dedi.

Şehit eşi Sarıkaya: Hakkını helal et, çocuklara iyi bak dedi ve sesi gitti VİDEO

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