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Şehit eşinden dikkat çeken paylaşım

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 3 gün önce şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşi Birgül Muratdağı'nın sosyal medya hesabından 3 ay önce yaptığı paylaşım dikkat çekti.

DHA | 26.01.2018 - 14:23..
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Şehit eşinin naaşının getirilmesini bekleyen Birgül Muratdağı'nın, eşine elleriyle ördüğü koyu yeşil renkli boyunluk fotoğrafının altında, 17 Ekim 2017'de sosyal medya hesabından yaptığı yorum dikkati çekti.

"YÜREK İSTER"

Eşinin mesleğiyle ilgili yaptığı yorumdaki, "Ben, para için ölen birini duymadım ama para için öldüren çok duydum. Kurşunun şerefsizlerin hamlesinin bir anda yanından geçebilme ihtimalini bilerek bu mesleğin parasını düşünüp de sabretmek, bu işi yapabilmek en başta yürek ister." cümleleri dikkat çekti.

Şehit eşinden dikkat çeken paylaşım

"NE MUTLU ONLARA"

Şehit eşi Birgül Muratdağı, askerlik mesleğinin yapılması için önce vatan aşkının olmasını gerektiğini söyleyerek, "Ne mutlu her şeyden kendini mahrum edip, sevdasını ailesini evini bırakıp vatan için eziyet çekip canlarını hiçe sayanlara." demişti. Şehit eşinden dikkat çeken paylaşım

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

''Can tatlıdır, para için verilecek bir şey değildir. Bu görev kutsaldır sırf para için yapılacak bir şey değildir. Vatan aşkı yoksa, cesurluk, adamlık yoksa bu meslek yapılacak bir meslek değil. Çok parası olup da askerlik yapmayan o kadar insanın arasında bu görevi yapanlara her yerde öncelik tanınması gerekir. Aylarca evinden uzak. Dağ tepe soğuk- sıcak bi kavram. Sesini duymak bi haber almak için beklenilen gecelerin sayısı. Tehlikenin ortasında şerefsizlerle karşı karşıya girmedikleri yer yok. Bizim askerlerimiz acınası halde oldukları için orada değiller. Gurur duyulası yerde oldukları için ve beklenen oldukları için oradalar. Ne mutlu her şeyden kendini mahrum edip, sevdasını ailesini evini bırakıp vatan için eziyet çekip canlarını hiçe sayanlara. Allah onlardan razı olsun.''

Şehit eşinden dikkat çeken paylaşım

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