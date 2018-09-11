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Şehit eşinden yürek yakan paylaşım

4 aylık eşi Afrin'de şehit düştükten sonra evlilik fotoğraflarının aynısını bu kez tek başına çektiren Gamze Mehmethan'ın paylaşımı yürekleri dağladı.

Haber Merkezi | 11.09.2018 - 15:44..
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Şehit eşinden yürek yakan paylaşım

Türkiye'nin vatanın bölünmez bütünlüğü için düzenlediği ve çok büyük kahramanlıklara sahne olan Afrin Harekatı'nın şehitlerinden biri de Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'dı.

Şehidin acı haberi o dönemde baba ocağı olan Ümraniye'ye düşmüş ve şehidin ailesi gözyaşlarına boğulurken, acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etmişti.

Şehit eşinden yürek yakan paylaşım

Şehidin eşi Gamze Mehmethan ise eşinin cenazesini askeri üniforma ile karşılamış ve tabutun başında 'Kalk da bana gel' diyerek adeta yürekleri dağlamıştı.

EŞİYLE POZ VERDİĞİ YERLERDE BU KEZ TEK BAŞINA

Eşinin şehit düştüğü dönemde henüz 4 aylık evli olan Gamze Mehmethan, aradan geçen sürenin ardından eşiyle çektirdiği düğün fotoğraflarının aynısını bu kez tek başına çektirdi.

Şehit eşinden yürek yakan paylaşım

Tek başına çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Mehmethan, boynunda eşinin künyesi ve alyansını taşıyor.

Afrin'de şehit düşen eşinin üniformasını giydi VİDEO

Şehit eşinden yürek yakan paylaşım

Şehit eşinden yürek yakan paylaşım

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