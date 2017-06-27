Şehit eşinden yürek yakan sözler

Elazığ Havalimanı'ndaki törende şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin'in (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, törende yaptığı konuşmada, İslam inancına göre şehitlerin ölü olmadığını, bunun Kur'an-ı Kerim'de de geçtiğini belirterek, şehide Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına da sabır diledi.

Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın okuduğu duanın ardından Çetin'in naaşı İstanbul'a gönderildi.

"BENİM KIZIM DAHA 2 YAŞINDA"

Törende yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Aysel Çetin, şehit eşinin cenazesi uçağa alındığı sırada, "Benim kızım daha 2 yaşında, küçücük, ben onun babasının yerinde olamam ki. Bu nasıl bayram, benim kızım küçücük." dedi.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı katıldı.

Dün, Yeşilbelen köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Çetin şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.