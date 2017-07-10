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Şehit eşinin acısına dayanamayan Dereli hayatını kaybetti

48 yaşındaki Ekrem Dereli Tunceli'de 3 ay önce şehit olmuştu. Eşi Rebia Dereli de şehit acısında dayanamayarak vefat etti.

10.07.2017 - 12:22
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Polis memuru 48 yaşındaki Ekrem Dereli, Tunceli'nin Pülümür ilçesi'nde 3 ay önce skorsky tipi helikopterin düşmesi sonucunda şehit olmuş, memleketi olan Balıkesir’in Bigadiç ilçesine defnedilmişti.

Şehit eşinin acısına dayanamayan Dereli hayatını kaybetti

ŞEHİT EŞİNİN ÜZÜNTÜSÜNE DAYANAMADI

Sağlık sorunları olduğu bilinen ve şehit eşinin üzüntüsü ile yaşayan Rebia Dereli ise dün vefat etti.

20 Nisan'da hasta haliyle eşini son yolculuğuna uğurlayan ve bu acıya daha fazla dayanamayan Rebia Dereli'nin, 81 gün sonra bugün, Değirmenli Köyü'nde eşinin yanında toprağa verileceği bildirildi.

Dereli çiftinin çocukları 19 yaşındaki Betül Dereli ve 17 yaşındaki Enes Dereli ay içinde anne ve babalarını kaybetmenin acısını yaşadı.

Şehit eşinin acısına dayanamayan Dereli hayatını kaybetti

PÜLÜMÜR'DE ŞEHİT OLDU

Tunceli'nin Pülümür ilçesi'nde Sikorsky tipi helikopterin düşmesiyle 1 hakim, 7 polis, 1 astsubay ve 3 mürettebat şehit olmuştu.

Şehit eşinin acısına dayanamayan Dereli hayatını kaybetti

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