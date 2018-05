Şehit eşinin silahını devraldı

11 yıl önce Güvenlik Korucusu olan eşi şehit olduktan sonra da defalarca terör saldırısına maruz kalınan köyde 6 çocuğuna bakabilmek için güvenlik korucu olarak eşinin silahını devraldı.

HEM EV İŞİ YAPIYOR HEM NÖBET TUTUYOR

10 yıldır Güvenlik Koruculuğu görevini başarıyla sürdüren Meryem Çelik, hem ev işlerini yaparken hem de köy etrafında bulunan mevzilerde nöbet tutuyor. Çelik, 6 çocuğunu kimseye muhtaç etmeden büyütmenin yanı sıra vatan topraklarını korumanın gururunu yaşadığını söyledi.

Eşi teröristler tarafından şehit edildiğinde çocukları ile yalnız kalan fedakar anne Meryem Çelik, "Büyük oğlum askere gitti. Ben işlerimi yapıyorum. Evde hem çocuklara bakıyorum, hem de nöbetlerimi tutuyorum. Çocuklar gündüz okula gidiyor. Evde yemeklerini hazırlıyorum. Evin işlerini yapıyorum. Gece gündüz nöbet tutuyorum çocuklar için” dedi.

EŞİ ŞEHİT OLDUKTAN SONRA O KORUCU OLDU

Eşi şehit olduktan sonra koruculuk görevini devraldığını söyleyen Çelik, "Eşim şehit olduktan sonra ben korucu oldum. Devletimi çok seviyorum. Çocuklarım için gece gündüz nöbet tutuyorum" diye konuştu.

"ANNEM GİBİ BEN DE KORUCU OLACAĞIM"

Çelik’in 15 yaşındaki kızı Kerime Çelik, "Babamız şehit oldu. Annemiz bize bakıyor. Annem korucu oldu. Babamın silahını o devraldı. 6 kardeşiz ve o bize bakıyor. Yemeğimizi yapıyor, okulumuza bizi gönderiyor, her şeyi o yapıyor. Büyüdüğüm zaman annem gibi örnek bir kadın olacağım. Korucu olacağım ben de. Annem örnek bir kadın. Çünkü korucu oldu. Annem babamız gibidir. Hem annemiz hem babamız. Çünkü her şeyimizi o yapıyor. Annem çok fazla Türkçe bilmiyor. Ağabeyim de şu an askerde. O da geldiği zaman korucu olacak" şeklinde konuştu.