taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,86
PETR
76,9900

Şehit eşinin silahını devraldı

Batman’ın Sason ilçesinde korucu eşi 11 yıl önce şehit olan kadın, kocasından devraldığı silahla nöbet tutuyor.

İHA | 12.05.2018 - 09:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

11 yıl önce Güvenlik Korucusu olan eşi şehit olduktan sonra da defalarca terör saldırısına maruz kalınan köyde 6 çocuğuna bakabilmek için güvenlik korucu olarak eşinin silahını devraldı.

HEM EV İŞİ YAPIYOR HEM NÖBET TUTUYOR

10 yıldır Güvenlik Koruculuğu görevini başarıyla sürdüren Meryem Çelik, hem ev işlerini yaparken hem de köy etrafında bulunan mevzilerde nöbet tutuyor. Çelik, 6 çocuğunu kimseye muhtaç etmeden büyütmenin yanı sıra vatan topraklarını korumanın gururunu yaşadığını söyledi.

Şehit eşinin silahını devraldı

Eşi teröristler tarafından şehit edildiğinde çocukları ile yalnız kalan fedakar anne Meryem Çelik, "Büyük oğlum askere gitti. Ben işlerimi yapıyorum. Evde hem çocuklara bakıyorum, hem de nöbetlerimi tutuyorum. Çocuklar gündüz okula gidiyor. Evde yemeklerini hazırlıyorum. Evin işlerini yapıyorum. Gece gündüz nöbet tutuyorum çocuklar için” dedi.

EŞİ ŞEHİT OLDUKTAN SONRA O KORUCU OLDU

Eşi şehit olduktan sonra koruculuk görevini devraldığını söyleyen Çelik, "Eşim şehit olduktan sonra ben korucu oldum. Devletimi çok seviyorum. Çocuklarım için gece gündüz nöbet tutuyorum" diye konuştu.

Şehit eşinin silahını devraldı

"ANNEM GİBİ BEN DE KORUCU OLACAĞIM"

Çelik’in 15 yaşındaki kızı Kerime Çelik, "Babamız şehit oldu. Annemiz bize bakıyor. Annem korucu oldu. Babamın silahını o devraldı. 6 kardeşiz ve o bize bakıyor. Yemeğimizi yapıyor, okulumuza bizi gönderiyor, her şeyi o yapıyor. Büyüdüğüm zaman annem gibi örnek bir kadın olacağım. Korucu olacağım ben de. Annem örnek bir kadın. Çünkü korucu oldu. Annem babamız gibidir. Hem annemiz hem babamız. Çünkü her şeyimizi o yapıyor. Annem çok fazla Türkçe bilmiyor. Ağabeyim de şu an askerde. O da geldiği zaman korucu olacak" şeklinde konuştu.

Şehit eşinin silahını devraldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çakı gibi asker oldular
Düzce'de engelliler haftası nedeniyle, hayali askerlik yapmak olan bu grup engelli, bir günlüğüne silah altına alındı.
Adanalı esnaftan kayıklı eylem
Adana'da zabıta kaçak tezgahları kaldırmak istedi. Buna esnaftan gölde eylemle yanıt verildi.
İncirlik'teki Amerikalılara ramazan uyarısı
İncirlik'te görev yapan Amerika askerlerinden, ramazan ayında kamuya açık alanlarda yemek yememesi istendi.
Ayasofya'da toplu namaz
Ayasofya Müzesi'nin cami olarak ibadete açılmasını isteyen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, meydanda namaz kıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

39
Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

50
AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

143
Aleyna Tilki klibini kendi çekecek

Aleyna Tilki klibini kendi çekecek

50
ABD: İran İsrail vatandaşlarına roket attı

ABD: İran İsrail vatandaşlarına roket attı

45
İngiltere: PKK ve YPG'nin bağını gördük

İngiltere: PKK ve YPG'nin bağını gördük

49
ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM