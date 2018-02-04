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Şehit evinde acılı bekleyiş

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın Şebinkarahisar’un Avutmuş mahallesindeki baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

İHA | 04.02.2018 - 15:05..
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Afrin’deki harekatta şehit düşen Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki baba ocağında acı var. Şehit haberini alan acılı aile, oğullarının cenazesinin getirilmesini beklerken, bir yandan da taziyeleri kabul ediyor.

Şehit evinde acılı bekleyiş

ŞEHİDiN EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Aktağ ailesinde beş kardeşten biri olan Ufuk Aktağ’ın cenaze töreninin Şebinkarahisar ilçesinde Pazartesi günü yapılacağı öğrenildi.

Şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın baba evinde ambulanslar da hazır bekletilirken, mahalle ve baba evi ise Türk Bayraklarıyla donatıldı.

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