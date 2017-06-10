Şehit Fazlıoğlu Rize'de toprağa verildi

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

HELALLİK ALINDI

Şehit Fazlıoğlu'nun cenazesi Diyarbakır'dan uçakla Trabzon'a, ardından karayoluyla Rize merkeze bağlı Kendirli beldesindeki baba evine getirildi. Burada 24 yaşındaki şehit için helallik alındı.

"OĞLUM SANA HAKKIM HELAL OLSUN"

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra Kendirli meydanına taşındı. Burada anne Fatma ile baba Kamil Fazlıoğlu ve şehidin yine jandarma uzman çavuş olan ağabeyi Bayram Fazlıoğlu, taziyeleri kabul etti.

Anne Fatma Fazlıoğlu'nun "Oğlum, sana hakkım helal olsun." şeklindeki sözleri duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Bayram Fazlıoğlu, annesine sarılarak alnından öptü.

Şehit Fazlıoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kendirli Merkez Camisi yanındaki şehitlikte defnedildi.

ABİSİ TEDAVİ OLDUKTAN SONRA GÖREVİNE DÖNDÜ

Bekar olan şehidin 2015 yılında göreve başladığı ve 2 ağabeyi olduğu belirtildi.

Fazlıoğlu'nun sosyal medya hesabından "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bu yolda kaybetmek yok.", "Ya şehadet ya zafer.", "Sen benden başkalarına sınırlarını çiz. Söz, vatan gibi korurum seni.", "Bir ölür bin diriliriz." şeklinde paylaşımları olduğu öğrenildi.

Şehit Fazlıoğlu'nun ağabeyi Uzman Çavuş Bayram Fazlıoğlu'nun da geçen yıl Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde katıldığı bir operasyonda yaralandığı, tedavi süreci sonrası yeniden görevine döndüğü kaydedildi.