Şehit Fethi Sekin'in ailesine ev hediye edildi

Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır ve federasyona bağlı derneklerin başkanları, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile birlikte İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret ederek Fethi Sekin’in ailesine verilecek, Konak İlçesi'nin Eşrefpaşa semtindeki 110 metrekarelik 2+1 yeni dairenin tapusunu teslim etti.

MÜFED Başkanı Nasır, yaşanan elim terör saldırısında canını hiçe sayarak büyük bir facianın önüne geçen şehit polis memuru Fethi Sekin’in ailesine, Emniyet Teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Türkiye’yi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

FETHİ SEKİN'İN EŞİ TEŞEKKÜR ETTİ

Gerçekleştirdikleri anlamlı bağış için MÜFED Başkanı Necip Nasır ve dernek başkanlarına duyarlılıklarından dolayı Şehit Polis Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın teşekkür etti.