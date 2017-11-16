taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.717
USD
3,8830
EURO
4,5789
ALTIN
159,74
PETR
61,8200

Şehit haberi Van'ı yasa boğdu

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki çatışmada şehit düşen Topçu Er Suat Surki'nin ailesine haber ulaştırıld

16.11.2017 - 02:44
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Er Suat Surki’nin Van’daki ailesine acı haberi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Murat Zorluoğlu verdi.

Şehit haberi Van'ı yasa boğdu

ŞEHİT BABASI HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda şehit olan Surki’nin Van’daki baba evine acı haber ulaştı. Aileye acı haberi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve Jandarma Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş ulaştırdı. Acılı aile gözyaşlarına boğulurken baba Adil ve anne Sarya Surki fenalaştı. Anne ve Babaya ilk müdahaleyi orada bulunan sağlık görevlileri yaparken, baba Adil Surki ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şehit haberi Van'ı yasa boğdu

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Aileye başsağlığı dileyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, şöyle konuştu:

“Evlat sizin, şehit hepimizin. İnşallah bu terörle mücadele hız kesmeden devam edecek. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Bu şehidimizin kanı da asla yerde kalmayacak. Misli ile fazlasıyla kat ve kat fazlasıyla geri alınacak. Bu iş sonuna gelinmek üzere bunu hepiniz görüyorsunuz. Allah’ın izniyle ve sizin desteğiyle güvenlik kuvvetlerimizin mücadelesiyle bu terör belasından bu millet bu bölge bu devlet kurtulacak. Bunu artık çok net görüyoruz. Tekrar şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum sizlere de sabırlar diliyorum.”

Şehit haberi Van'ı yasa boğdu

İlginizi Çekebilir
İzne gelen uzman çavuş arkadaşı tarafından öldürüldü
Adana'ya izine gelen 22 yaşındaki uzman çavuş Mustafa Kara, sohbet etmek için buluştuğu arkadaşı tarafından öldürüldü.
Denizli'de 4 mahalle karantina altına alındı
Denizli'de iki büyükbaş hayvanda şarbon hastalığı tespit edildi. Hastalığın olduğu mahalle dahil 4 mahalle karantina altına alındı.
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürekleri dağladı
Antalya'da geçtiğimiz yıl öldürülen oğlunun davasına giden Hatice Yaka'nın sözleri görenleri duygulandırdı.
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü 14 yaralı
Samsun'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile bir cipin çarpışması sonucu 14 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

110
Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

68
Bir müftü ilk kez nikah kıydı

Bir müftü ilk kez nikah kıydı

39
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürekleri dağladı

Oğlu öldürülen annenin feryadı yürekleri dağladı

7
Olay yerine giden 2 polise araba çarptı

Olay yerine giden 2 polise araba çarptı

6
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü 14 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü 14 yaralı

2
Denizli'de 4 mahalle karantina altına alındı

Denizli'de 4 mahalle karantina altına alındı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM