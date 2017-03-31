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Şehit Halisdemir'in annesi toprağa verildi

FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan kahraman Ömer Halisdemir'in vefat eden annesi memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

31.03.2017 - 14:32
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Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Fadimana Halisdemir'in cenazesi, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki Hamzalı Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, oğlu şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin de bulunduğu mezarlıkta defnedildi.

CENAZEYE TÜRK BAYRAKLARIYLA GELİNDİ

Çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla mezarlığa geldi. Fadimana Halisdemir'in cenazesinin taşındığı salda şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafı taşındı. Törene, Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin, kardeşleri Doğan, Savaş ve Soner Halisdemir'in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Niğde milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Halisdemir'in annesi toprağa verildi

Cenaze törenine katılanlar, şehit Halisdemir'in aynı mezarlıktaki kabri başında da dua okudu. Şehit Ömer Halisdemir'in eşi Hatice ile çocukları Ertuğrul ve Elif Halisdemir de Ankara'dan gelerek taziyeleri kabul etti.

DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Anne Fadimana Halisdemir, dün Niğde'nin Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki kızının evinde rahatsızlanmış, şehit oğlunun adını taşıyan Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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