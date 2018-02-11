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Afrin şehidinin cenazesi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanacak

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun naaşı, askeri uçakla Erzincan'a getirilip memleketi Giresun'a gönderildi.

AA | 11.02.2018 - 12:48..
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Afrin şehidinin cenazesi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin saldırısında şehit düşen 26 yaşındaki Hamza Karacaoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay'dan askeri uçakla Erzincan Havalimanı'na getirildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehidin naaşı getirilirken havalimanında bulunan annesi Muazzez, babası Süleyman, eşi Kıymet, kardeşleri Ramazan, Hakan ve Rabia Karacaoğlu ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Afrin şehidinin cenazesi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanacak

Afrin şehidinin cenazesi Giresun'a gönderildi ViDEO

NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Tören mangasınca uçaktan alınan, omuzlarda taşınarak Alucra Belediyesine ait cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Çamoluk ilçesine gönderildi.

Afrin şehidinin cenazesi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanacak

Karacaoğlu'nun naaşı, ikindi namazı sonrası Çamoluk Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Çamoluk Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Afrin şehidinin cenazesi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanacak

3 YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ

Şehit Hamza Karacaoğlu’nun 3 yıl önce evlendiği ve biri kız 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Afrin şehidinin cenazesi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanacak

Afrin şehidinin cenazesi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanacak

Afrin şehidinin cenazesi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanacak

Afrin şehidinin cenazesi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanacak

Afrin şehidinin cenazesi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanacak

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