Afrin şehidinin cenazesi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin saldırısında şehit düşen 26 yaşındaki Hamza Karacaoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay'dan askeri uçakla Erzincan Havalimanı'na getirildi.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Şehidin naaşı getirilirken havalimanında bulunan annesi Muazzez, babası Süleyman, eşi Kıymet, kardeşleri Ramazan, Hakan ve Rabia Karacaoğlu ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Afrin şehidinin cenazesi Giresun'a gönderildi ViDEO
NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Tören mangasınca uçaktan alınan, omuzlarda taşınarak Alucra Belediyesine ait cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Çamoluk ilçesine gönderildi.
Karacaoğlu'nun naaşı, ikindi namazı sonrası Çamoluk Merkez Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Çamoluk Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
3 YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ
Şehit Hamza Karacaoğlu’nun 3 yıl önce evlendiği ve biri kız 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.