Afrin şehidinin cenazesi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanacak

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Erbaş Enes Sarıaslan'ın (23), Afrin'e giderken gazetecilere 'düğüne gidiyoruz biz' dediği ortaya çıktı.

Dün Afrin'de terör odaklarına yönelik operasyonlarda, 11 asker şehit olurken 11 asker de yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklamada 1 askerin şehit olduğu bildirildi.

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Kahraman şehit Albayrak'ın kızından duygusal mektup

Zeytin Dalı Harekatı'na ülkenin dört bir yanından, yediden yetmişe destek yağıyor. Fırat Kalkanı şehidi Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızı Elif Naz Albayrak Mehmetçik'e destek için mektup yolladı.