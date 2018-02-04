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Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan NATO karargahının ABD'li komutanı, şehit için duvarlara asılan bayrakların kaldırılmasını istedi.

İHA | 04.02.2018 - 11:25..
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Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

Afrin'deki hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Şehidin evine bayrak asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da bayraklar asıldı.

ABD'Lİ KOMUTAN BAYRAKLARIN İNDİRİLMESİNİ İSTEDİ

İddiaya göre, NATO karargahının Amerikalı nöbetçi komutanı, karargah duvarlarına asılan bayrakların yasak olduğu gerekçesiyle indirilmesini istedi.

Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

Şehit için asılan bayrak NATO komutanını rahatsız etti

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