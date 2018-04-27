Şehit İdiris Özer'e veda

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Panmunjom Ateşkes Köyü'nde görüştü.

CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen'in kulislerde dolanan Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partililer tarafından önleniyor. Sebebi ise Büyükerşen'in yaşı...

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ABD'den FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

ABD'de yapılan kongrede Türkiye'ye teslim edilecek F-35'ler gündeme geldi. Oturuma katılan bazı senatörlerin hedefi, teslimatın geciktirilmesi oldu.