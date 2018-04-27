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Şehit İdiris Özer'e veda

Şehit Piyade Uzman Çavuş İdiris Özer'in 2 yaşındaki oğlu Eymen, cenaze töreninde en öne geçip boynu büyük saf tuttu.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 08:44..
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Şehit İdiris Özer'e veda

Fırat Kalkanı Harekatıyla terörden arındırılmış Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera beldesinde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdiris Özer, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Özer'in naaşı, ambulansla ilk olarak merkeze bağlı Akyar köyünde bulunan babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Akyar köyü mezarlığına getirildi.

DUYGUSAL ANLAR

Şehidin annesi Nazire Özer, eşi Meryem ve çocukları Batuhan ve İrem Özer, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit İdiris Özer'e veda

BABAYA VEDA

Şehidin 2 yaşındaki oğlu Eymen ise törende en ön safta yer aldı.

Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş İdiris Özer'in cenazesi, Akyar köyü mezarlığına defnedildi.

Şehit İdiris Özer'e veda

Şehit İdiris Özer'e veda

Şehit İdiris Özer'e veda

Şehit İdiris Özer'e veda

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