Şehit İdris Gülek Van'da son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde uzun süre önce kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van'ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

ŞEHİDE VEDA

Erzurum'daki tören ardından Şehit Gülek'in cenazesi memleketi Van'a götürüldü, İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camii'nde tören düzenlendi.

ÇOCUKLARI TABUTUN BAŞINDAYDI

Cenaze törene katılan şehidin eşi Türkan ve yakınlarını komutanlar teselli ederken, şehit babalarının tabutu önünde bir an olsun ayrılmayan çocukları 12 yaşındaki Ramazan, 8 yaşındaki Recep, 5 yaşındaki Abdullah ve 3 yaşındaki Berat yürekleri burktu.

Van Valisi Zorluoğlu,babalarının tabutları önünde bekleyen şehit çocuklarıyla ilgilendi.

TERHİSİNE 20 GÜN VARDI

Sivil hayatta çobanlık yaparak ailesine geçindiren Şehit Jandarma Er Gülek, terhisine 20 gün kala tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu belirtildi.

Şehit olan ağabeyinden 25 önce terhis olan Fethi Güler, cenaze töreninde fenalık geçirdi.

DUYGU DOLU ANLAR

Şehidin eşi ve kardeşleri, tabuta sarılarak ağıt yakıp gözyaşı döktü.

Komutanlar tarafından teselli edilen yakınlarından bazıları baygınlık geçirmesi üzerne sağlık ekipleri müdahale etti.

Gülek, Karşıyaka Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.