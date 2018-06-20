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Şehit İzzet Ak son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İzzet Ak, memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 20.06.2018 - 15:38..
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Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak’ın naaşı Hatay'da Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yeşilköy Mahallesindeki baba evine getirildi.

Baba ocağına getirilerek helallik alınmasının ardından. Şehit eşinin üniformasını giyen Kübra Ak, eşinin konulduğu cenaze aracının arkasından tutarak şehit eşini asker selamı ile yolladı. Ayakta durmakta zorlanan şehidin ailesine yakınları destek oldu.

Şehit İzzet Ak son yolculuğuna uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak, şehit Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, şehit yakınları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kısa bir süre önce Kırklareli’ye tayin olan ancak Şırnak’ta ilişiğini kesmeye sayılı günler kala şehadet mertebesine ulaşan şehit Uzman Çavuş İzzet Ak, düğününde yaşadığı mutluluk görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

Şehit İzzet Ak son yolculuğuna uğurlandı

Şehit İzzet Ak son yolculuğuna uğurlandı

Şehit İzzet Ak son yolculuğuna uğurlandı

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