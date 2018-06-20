Şehit İzzet Ak son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı, Baytar Mektebi ve bazı yapıların, anıt eser olarak planlara işlenmesine oy birliğiyle karar verdi.

Samsun Çarşamba'da öğle saatlerinde başlayan ve 20 dakika süren sağanak yağış yolları ve pazar yerini göle çevirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı, Baytar Mektebi ve bazı yapıların, anıt eser olarak planlara işlenmesine oy birliğiyle karar verdi.

Bursa'da evinde dört aylık bebeğinin gözü önünde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen genç kadının katilinin öz amcası olduğu ortaya çıktı.

İşte depresyonla savaşmanıza, daha iyi bir fiziksel sağlığa ve daha yüksek başarıya sahip olmanıza yardımcı olabilecek 7 temel psikoloji kuralı.

Daha iyi bir hayat için 7 psikolojik kural

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir mitingde sahneye çıkan çocuğu kolundan tutup aşağı indirmesi, sosyal medyada polemik konusu oldu.

2 Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri Suruç ilçesinde AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırının görüntüleri yayınlandı.

3 Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bundan sonra hiçbir öğretmenin öğrenciye ev ödevi vermeyeceğini söyledi. Tam gün eğitim veren okullarda ise öğle yemekleri bedava olacak.

4 CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye Ömrünü CHP'de siyasetle geçiren Deniz Baykal, partisinin en genç milletvekili adayına tavsiyelerde bulundu. Bazı tavsiyeleri oldukça ilginçti.

5 Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı Meral Akşener, daha önce polemik yaşadığı Tansu Çiller'in AK Parti mitingine katılmasıyla ilgili olarak "Yüz ifadeleri çok ilginç" yorumunu yaptı.

6 Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için yurt dışında oy verme işlemi İngiltere'deki sandıkların kapanması ile sona erdi. Yurt ışı seçim merkezlerinde bu yıl rekor kırıldı.