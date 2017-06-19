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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erol'un baba ocağında yas

Tunceli'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol'un (31) acı haberi, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki babaevine ulaştı.

19.06.2017 - 00:42
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Şehit Erol'un, İncesu Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik tarafından verildi.

Haberi alan şehidin babası Abdullah (65), annesi Ayşe Erol ve kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan baba, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı, anneye de sağlık ekipleri evde müdahale etti.

Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin akrabaları, yakınları ve vatandaşlar da acı haber üzerine eve geldi.

Şehidin bekar olduğu ve yaklaşık 2 yıldır Tunceli'de görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erol'un baba ocağında yas

ŞEHİT ANNESİ: KOLUMUZ KANADIMIZ KIRILDI

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şehit annesi Ayşe Erol'u ziyaret edip, taziyede bulundu.

Şehit annesi Ayşe Erol, ''Yavrum ben dayanamıyorum kuzum. Vah yavrum vah. Kuzularım vah. Nasıl kıydılar kuzum. Evimiz ocağımız kapandı kaldı. Kimsem yok. Önce Allah'a sonra ona güvenirdik. Kolumuz, kanadımız kırıldı kuzum. Dayanılmaz buna'' diye ağıtlar yaktı.

Gözü yaşlı şehit annesi Ayşe Erol, oğlunun vasiyeti olduğunu belirterek, ''Şehit olursam, beni köye babaannemin, dedemin yanına defnedin diye vasiyet etti" dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erol'un baba ocağında yas

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erol'un baba ocağında yas

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erol'un baba ocağında yas

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