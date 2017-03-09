Şehit kaymakamın babasından Kılıçdaroğlu yorumu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde oturan şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli programları için dün Sakarya'ya gelen Kılıçdaroğlu'nun kendisine ziyaret teklifinde bulunduğunu söyledi.

"ACABA BİZİM KILIÇDAROĞLU NEREDEYDİ"

Çocuğunun 4 ay önce şehit düştüğünü, 4 aydır evlat acısı çektiğini anlatan Safitürk, "Cenaze günümde Reis-i Cumhur, Başbakan ve bakanlar geldi, devlet, millet buradaydı. Acaba bizim Kılıçdaroğlu neredeydi? Aklıma o geldi. Kılıçdaroğlu'na böyle konuşmayı istemezdim, ben bir vatandaşım, o da ana muhalefet partisinin başkanıdır." diye konuştu.

"KUSURA BAKMASIN, GELMEMESİ DAHA İYİ"

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret istediğinin kendisine iletildiğini aktaran Safitürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Israr edince ben dedim ki, 'Barış adamıyım, ille de Kılıçdaroğlu bizimle görüşmek istiyorsa memleketimizin insanıdır, çok vatandaşın oyunu almıştır, kapıları kapatmayacağım, 'evet' için söz versin bana.' çünkü bu referandum, parti referandumu değil. Parti bayrakları meydanda dalgalanmayacak. Sadece Türk bayrağı dalgalanacak. Türk bayrağının inmesi için mi millete 'hayır' dedirtecek, yoksa 'evet dalgalansın, Türk bayrağı ebediyete kadar sembolümüzdür.' demeyi mi isteyecek. Sakarya'daki seçmenine Türk bayrağının dalgalanması için 'evet' diyeceksiniz derse, başımızın üstünde yeri var ama bu bayrağı sevmeyenler, bu milletin evlatlarını şehit edenler ve onları destekleyenlere kapı açmışsa, onlara prim veriyorsa kusura bakmasın. Gelmemesi daha iyi. Böyle olsun istemezdim."

4 AYDIR HİÇ UĞRAMADI DA NEDEN ŞİMDİ AKLINA ZİYARET GELDİ

Asım Safitürk, cenaze gününde yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenazenin ikindiye çekilmesi durumunda cenazeye katılmak istediğini kendilerine ilettiğine işaret ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu neredeydi? 4 aydır hiç uğramadı da neden şimdi aklına ziyaret geldi?

"BİR TAKİYE VE ŞOV GİBİ GELİYOR BANA"

Bir takiye ve şov gibi geliyor bana. Bunları ona yakıştırmak istemiyorum, memleket adamıdır, ona oy veren vatandaşlarımız da kusura bakmasın, onları tenzih ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğini sarsacak 'hayır' propagandası yapıldığı zaman kusura bakmayın, ben buna taraf değilim, hiçbir zaman da taraf olamam." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bugün en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan baba Safitürk, meydanlarda toplanan milletlerin topyekun, "Evet biz bir milletiz, ırkı, cinsi ne olursa olsun biriz, beraberiz, biz milletimize, ezanımıza, bayrağımıza bağlıyız." demelerini tavsiye etti.