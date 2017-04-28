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Şehit Kırgız Türkü şehit son yolculuğuna uğurlandı

Van Erciş'te düzenlenen saldırıda şehit olan korucu Kırgız Türkü Nazım Taşkent son yolculuğuna uğurlandı.

28.04.2017 - 16:44
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Şehit Taşkent'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından Erciş'teki Ulupamir köyüne getirildi.

Evinin önünden helallik alınarak köy camisine götürülen Taşkent'in cenazesi, İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit Kırgız Türkü şehit son yolculuğuna uğurlandı

"KAHROLSUN PKK" SLOGANLARI

Yüzlerce vatandaşın katıldığı tören sırasında tekbir getiren bazı vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, törende, saldırıda yaralanan 3 güvenlik korucusunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Vatanı ve milleti bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Parlak, törene katılanlara teşekkür etti.

Şehit Kırgız Türkü şehit son yolculuğuna uğurlandı

4 ÇOCUĞU VARDI

Şehit yakını Halim Vatan da şehit Nazım Taşkent'ten geriye 2'si engelli 4 çocuk kaldığını dile getirerek, her zaman devletin yanında olacaklarını söyledi.

Törenin ardından Parlak ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarman Komutanı Albay Yüksel Oğuz ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Türk bayraklarıyla donatılan taziyeevinde acılı aileye başsağlığı diledi.

Şehit Kırgız Türkü şehit son yolculuğuna uğurlandı

Doluca köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce dün gece düzenlenen saldırıda güvenlik korucusu Nazım Taşkent şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu yaralanmıştı.

Şehit Kırgız Türkü şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kırgız Türkü şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kırgız Türkü şehit son yolculuğuna uğurlandı

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