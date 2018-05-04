taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.974
USD
4,2747
EURO
5,1137
ALTIN
180,00
PETR
73,6600

Şehit kızı tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

Afrin'de şehit olan Asb. Kd. Üçvş. Cemil Erkek'in 4 yaşındaki kızı Melike Ceren, babasının tabutunun başından inmeye zorlukla ikna edildi.

İHA | 04.05.2018 - 13:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın bölgedeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek şehit oldu.

Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'i yasa boğdu. Şehidin cenazesi bugün Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi.

Şehit kızı tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

BABASINI BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Şehidin küçük çocukları 4 yaşındaki Melike Ceren ve 4 aylık Salih Enes babalarının tabutunun başından uzun süre ayrılmadı.

Şehit eşi Selva Erkek'in tabutu başındaki kızı Melike ile diyalogları herkesi gözyaşları boğarken, şehit annesi Bahriye Erkek'in ise feryatları yürek dağladı. Şehidin görev arkadaşı, Melike Ceren'i zor ikna ederek tabutun başından aldı.

Baba ocağından alınan şehidin naaşı köy camisine götürüldü. Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katılması bekleniyor.

Afrin şehidinin çocukları yürek dağladı VİDEO


Şehit kızı tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

Şehit kızı tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

Şehit kızı tabutun başından bir an olsun ayrılmadı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 28 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye 15 yıl hapis
Malatya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Van'da terör operasyonu
Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçeleri kırsalındaki karla kaplı dağlarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak imha edildi.
Yıldırım ve Bahçeli YSK’ya başvurdu
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya ortak başvuru yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

225
Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

349
Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

686
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

67
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

36
CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

331
Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM