Baharın habercisi kabul edilen, Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan Hıdırellez, farklı gelenek ve inanışlarla kutlanıyor.

Şehit kızı tabutun başından bir an olsun ayrılmadı

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Bakan Yılmaz: Artık imam hatibin bir manası var

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye genelinde 2 bin 750 imam hatip ortaokulumuzda 713 bin 561 öğrencimiz, 38 bin 202 öğretmenimiz de eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütüyor" dedi.