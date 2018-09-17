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Şehit kızını babasının silah arkadaşları okula götürdü

Babası şehit edildiğinde 3 aylık olan Zeynep Ravza Akyüz bugün okula başladı. Şehit kızını okula ise babasının silah arkadaşları götürdü.

İHA | 17.09.2018 - 17:43..
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Tüm Türkiye’de bugün 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi başlarken, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatan uğruna şehit olan polis memurlarının çocuklarının polisler tarafından polis eskortu eşliğinde okula götürülmesi talimatını verdi.

6 YAŞINDAKİ RAVZA'YI BABASININ ARKADAŞLARI OKULA GÖTÜRDÜ

Yıldız, babasız kalan çocuklara baba yokluğunu hissettirmemek için verdiği talimat doğrultusunda Van’da 22 Eylül 2012 tarihinde hastanede görevliyken arkasından gelen teröristlerin ateş etmesi sonucu şehit olan Tuncay Akyuz’ün 6 yaşındaki kızı Zeynep Ravza Akyüz de okula götürüldü.

Şehit kızını babasının silah arkadaşları okula götürdü

Babası şehit olduğunda 3 aylık olan ve şehit törenine annesinin kucağında hiçbir şeyden habersiz katılan minik Zeynep’in aynı zamanda da polisle okula gitmek hayali gerçekleştirildi. Babası şehit olduğu için annesi tarafından hem babasını tanıması hem de vatan aşkıyla büyütülmesi için polis sevgisiyle büyüyen minik Zeynep, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü ve görevli polis memurları tarafından önce evinde ziyaret edildi. Babasını sadece fotoğraflardan tanıyan minik Zeynep okula başlayacağı için çok heyecanlıydı.

Şehit kızını babasının silah arkadaşları okula götürdü

"HAYATTA OLSAYDI BABASI OKULA GÖTÜRECEKTİ"

Anne Akyüz, eşinin şehit edilmesinin üzerinden 6 yıl geçtiğini, bu zaman zarfında çok zorluk yaşadıklarını belirterek, "Benim babam kızımın da babası oldu. Babamı kızım da kendi babası gibi seviyor ama yine de gerçek babası gibi olmuyor. Onun yokluğunu her zaman hissediyoruz. Bugün de hayatta olsa kızımı babası okula götürecekti ancak alçaklar onu haince arkasından vurarak şehit etti. Kızımın babası yok ama bugün onun silah arkadaşları okula götürecek. Onların her zaman bizim yanımızda olması bize destek olması bizim ayakta durmamızı sağlıyor" diye duygulu anlar yaşadı.

Şehit kızını babasının silah arkadaşları okula götürdü

Anne Akyüz, kızının babasını fotoğraflardan tanıdığını dedesinin baba yokluğunu gidermeye çalıştığını, kızının babasının şehit olduğunu bildiğini ancak buna rağmen zaman zaman onu sorduğunu ifade etti. Minik Zeynep ise polisleri çok sevdiğini, okula onlarla gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Şehit kızını babasının silah arkadaşları okula götürdü

POLİSLER EŞLİĞİNDE SINIFA KADAR GÖTÜRÜLDÜ

Polis ablaları ve ağabeyleri tarafından polis eskortu eşliğinde okuluna götürülen Zeynep, polislerin elinden tutarak sınıfına kadar getirildi. Okul müdürü ve öğretmeni tarafından çiçekle karşılanan Zeynep sınıfında ise arkadaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Minik Zeynep sınıfa alışması için önce polislerle aynı sıraya oturdu. Daha sonra ise Türk bayrağı giymiş bir arkadaşıyla aynı sırayı paylaştı.

Şehit kızını babasının silah arkadaşları okula götürdü

Şehit kızını babasının silah arkadaşları okula götürdü

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