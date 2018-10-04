Şehit kızının hayali subay olmak

Şırnak'ta geçen hafta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın şehit düştüğü Silopi ilçesinin Çalışkan beldesinde teröre tepki dinmiyor.

KORUCULARDAN GERİYE 14 GÖZÜ YAŞLI ÇOCUK KALDI

26 Eylül'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu güvenlik korucuları Tosun (42) ve Yerboğa'nın (43) şehit düştüğü, iki güvenlik korucusunun yaralandığı Çalışkan beldesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Güvenlik korucularından geriye acılı eşleri ve 14 gözü yaşlı çocuk kaldı.

Terörle mücadele ederken şehit verilen iki güvenlik korucusu için gururun hakim olduğu beldede şehit yakınları terörü lanetledi.

Şehit Süleyman Tosun'un kızı Halime Tosun (17) AA muhabirine, babasının şehit olmasından gurur duyduklarını, şehitliğin herkese nasip olmadığını söyledi.

Babasız da yaşarız ama vatansız yaşayamayız VİDEO

"BİZ BABASIZ DA YAŞARIZ AMA VATANSIZYAŞAYAMAYIZ"

"Vatanımızın başı sağ olsun. Cumhurbaşkanımız Erdoğan sağ olsun. Biz babasız da yaşarız ama vatansız yaşayamayız. PKK'dan korkmadık, korkmayacağız. Eğer korksaydık bugün babam şehit olmazdı." diyen Tosun, 12. sınıfta okuduğunu, hayalinin subay olmak olduğunu belirtti.

Babasının şehit düşmesinin ardından hayalinin hedefe dönüştüğünü dile getiren Tosun, "10 yıl, 20 yıl da geçse, subay olarak olur, korucu olarak olur ama mutlaka onun intikamını almak istiyorum. Babamın silahını bana versinler, onun kanını yerde bırakmayacağım. Kahrolsun PKK." ifadelerini kullandı.

"VATANIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Şehidin oğlu Nurullah Tosun (24), babasının kanının yerde bırakılmayacağını söyledi.

Vatana sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Tosun, "Babamın bize verdiği öğütler hep aklımızda, onun yolundan gideceğiz. Kanı da elbette yerde kalmayacak. Çöpçü de olsak güvenlik korucusu da olsak ne olursak olalım vatanımıza sahip çıkacağız." diye konuştu.

"BU YOLDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Şehidin kardeşi güvenlik korucusu Mehmet Emin Tosun (33) vatanı için şehit olma şerefine kavuşan ağabeyi ile gurur duyduğunu belirtti.

Ağabeyinin yolundan ilerlediğini anlatan Tosun, terörle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini aktardı.

Tosun, şöyle konuştu: "Herkes bilsin ki bu yoldan asla vazgeçmeyeceğiz. Onlar böyle alçakça saldırıp, bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Akıllarınca bunu başaracaklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Tam aksine vatanımıza daha çok bağlanıyor, sarılıyor, seviyoruz. Bugün beşikteki bebeğimiz de onların düşmanı. Belde halkı olarak intikamımızı alacağız. Sonuna kadar bu vatanının bekçisi olmaya devam edeceğiz."