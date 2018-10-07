Şehit Kök'ün Halisdemir'e yazdıkları 2 yıl sonra ortaya çıktı

Bingöl'de 2017 yılında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök'ün, şehadetinden 1 yıl önce şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret edip, anı defterine ona ithafen "Senin açtığın bu şehitlik mertebesinde senin gibi yeri geldiğinde bize de bu mertebe için koşabilmeyi nasip eder inşallah." yazdığı öğrenildi.

YAZDIKLARINI EŞİNE BİLE SÖYLEMEDİ

Baba Sefa Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 9 Eylül 2016'da gelini Yasemin Kök ile Niğde'deki Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettiğini aktardı.

Oğlunun 8 Eylül 2017'de şehit olmasının ardından gelininin o ziyareti hatırlatıp, Mustafa Sefa Kök'ün anı defterine yazı yazdığını söylediğini aktaran Kök, "Ziyaret sırasında oğlum Halisdemir için hazırlanan anı defterine duygularını yazmış. Gelinim bana 'Mustafa'nın deftere ne yazdığını kendisine bile söylemediğini, mezar başında da fotoğraf çektirmediğini ve yazılanları çok merak ettiğini' söyledi. Oradaki arkadaşlarımız vasıtasıyla 3 günlük aramanın ardından yazıyı buldurduk." dedi.

"ŞÜKÜR Kİ SENİNLE AYNI RÜTBEDEYİM"

Yazıyı okuyunca duygulandıklarını aktaran baba Kök, oğlunun yazısında şu ifadelere yer verdiğini aktardı:

"Ben jandarma astsubay çavuş Sefa Kök. Komutanım bu milletin bağrından 1453'de Ulubatlı Hasan, Çanakkale'de Seyit Onbaşı gibi nice yiğitler çıkardı. 15 Temmuz gecesi hain alçakların planlarını bozan bu yüce Türk milletinin bağrından Ömer Halisdemir çıktı. Şükür ki seninle aynı rütbedeyim. Bu onuru, gururu ömrüm boyunca taşıyacağım. Komutanım hiç tasalanma, hüzünlenme. Senin bu millet için döktüğün kan boşa değil. Sırada bu canı bu millet için vermek isteyen nice meslektaşlarım var. Senin arkandan, senin gibi nice yiğitler çıkarmaya muktedir olan bu millet, nice Sefaları, Mustafaları da söz konusu vatan olduğunda çıkarmaya muktedirdir.

"RABBİM BİZE NİCE ÖMER HALİSDEMİRLER YETİŞTİREBİLMEYİ NASİP EDER"

Komutanım 2014 devrelerimi hitaben, senin açtığın bu şehitlik mertebesinde senin gibi yeri geldiğinde bize de bu mertebe için koşabilmeyi nasip eder inşallah. Rabbim inşallah bize nice Ömer Halisdemirler yetiştirebilmeyi nasip eder. Bizlere hakkını helal et güzel insan. Ömür boyu senin sırtında taşıdığın o silah arkadaşları dediğimiz hainlerin attığı kurşunların acısını hissedeceğim. Rabbim gani gani rahmet eylesin"

Kök, oğlunun şehadetinden sonra haberdar oldukları konunun kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Sanki Allah'a dua etmiş 'Şehitlik mertebesine bizi de ulaştır' diye. Şehitliği Allah her adama nasip etmiyor. Seçilmiş insanlara nasip ediyor. Benim oğlum da bu mertebeye ulaştı." diye konuştu.

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında 8 Eylül 2017'de teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök, memleketi Osmaniye'de merkeze bağlı Dervişiye köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca 15 Ağustos 2018’de Adaklı ilçe kırsalında yapılan hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Kök’ün şehit edilmesi ve bir askerin de yaralanması olayının faili olan sözde "Çavreş gücü sorumlusu Yona Dersim" kod adlı Erol Ulucan isimli terörist olduğu tespit edilmişti.