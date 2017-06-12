Şehit Korucu son yolculuğuna uğurlandı

Büyüme rakamlarını değerlendiren Maliye Bakanı, hükümetin attığı adımların ne kadar doğru olduğuna dikkat çekti.

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Pakistan’da İslam’a hakarete ölüm cezası

Pakistan'da ilk kez bir kişi, sosyal medya hesabından İslam'a hakaret ettiği için idama mahkum edildi.