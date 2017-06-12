Şehit Korucu son yolculuğuna uğurlandı

Şehit güvenlik korucusu Avcı'nın cenazesi, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Kışla Camisi'ne götürüldü.
HASTANEDE ŞEHİT OLMUŞTU
Avcı'nın naaşı, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cudi Dağı bölgesi Anılmış köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdurrahman Avcı (43) şehit olmuştu.