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Şehit korucunun yürek yakan paylaşımı

Şehit korucunun Facebook'ta "Ben bu cennet vatanım için ölmeyi göze aldım, sizler yaşamayı göze alıyor musunuz?" yazdığı ortaya çıktı.

12.06.2017 - 08:23
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Cudi Dağı Kemerli Köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonu sırasında PKK'lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Saldırıda 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı. Güvenlik korucularından 40 yaşındaki Abdurrahman Avcı, tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Şehit korucunun yürek yakan paylaşımı

1995'TE GABAR'DAYDI

Avcı'nın daha önce 1995 yılında Gabar Dağı'nda ve 2016 yılında Şırnak merkezde sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmalarda yaralandığı belirtildi. Avcı, iyileştikten sonra görevine geri döndü.

"CENNET VATANIM İÇİN ÖLMEYİ GÖZE ALDIM"

Avcı'nın 25 Şubat 2014 yılında sosyal medyadaki bir paylaşımı ise dikkat çekti. Avcı'nın Facebook'taki sosyal medya hesabından "Ben bu cennet vatanım için ölmeyi göze aldım, sizler yaşamayı göze alıyor musunuz?" diye yazdığı ve paylaştığı görülüyor.

Şehit korucunun yürek yakan paylaşımı

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