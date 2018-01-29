taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7522
EURO
4,6650
ALTIN
163,00
PETR
70,4400

Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

Afrin'de terör örgütlerine yönelik süren Zeytin Dalı Harekatı'nda, 2009 yılında şehit olan Mehmet Ali Karaduman anıldı.

İHA | 29.01.2018 - 02:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör hedeflerine atılan bir bombanın üzerine şehit Mehmet Ali Karaduman'ın adı yazıldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Kulalı askerler, 2009 yılında şehit düşen "Şehit Mehmet Ali Karaduman Anısına" şehit hemşehrilerini andı.

Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

KARADUMAN DİYARBAKIR'DA ŞEHİT OLDU

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Abalı Köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan 9 askerden Piyade Komando Er Mehmet Ali Karaduman, Afrin'de anıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen törene yaklaşık 7 bin kişi katılmıştı.

Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 557 terörist etkisiz hale getirildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

269
Vagner Love İstanbul'da

Vagner Love İstanbul'da

36
Tokat'ta çıkan kavgada iki kardeş öldürüldü

Tokat'ta çıkan kavgada iki kardeş öldürüldü

11
Fatih'te polis aracına çarpan otomobil yandı

Fatih'te polis aracına çarpan otomobil yandı

9
Grammy Ödülleri açıklanıyor

Grammy Ödülleri açıklanıyor

2
Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

12
Ardahan'da Mehmetçik'e destek konvoyu

Ardahan'da Mehmetçik'e destek konvoyu

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM