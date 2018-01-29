Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör hedeflerine atılan bir bombanın üzerine şehit Mehmet Ali Karaduman'ın adı yazıldı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Kulalı askerler, 2009 yılında şehit düşen "Şehit Mehmet Ali Karaduman Anısına" şehit hemşehrilerini andı.
KARADUMAN DİYARBAKIR'DA ŞEHİT OLDU
Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Abalı Köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan 9 askerden Piyade Komando Er Mehmet Ali Karaduman, Afrin'de anıldı.
Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen törene yaklaşık 7 bin kişi katılmıştı.
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 557 terörist etkisiz hale getirildi.