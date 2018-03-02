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Şehit Mehmet Dinek'ten duygulandıran fotoğraf

TSK’nın Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in şehit olmadan saatler önce ailesine cephede çekilmiş son fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı.

İHA | 02.03.2018 - 11:18..
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Şehit Mehmet Dinek'ten duygulandıran fotoğraf

İzmir Bornova’da görevli iken Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Suriye’ye giden Denizlili Jandarma Astsubay Mehmet Dinek, diğer 7 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü.

ŞEHİT OLMADAN SAATLER ÖNCE AİLESİNE MESAJ GÖNDERDİ

Şehidin Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki babası Kenan Dinek ile annesi Sezgül Dinek, sosyal medyadan öğrendikleri oğullarının şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

Şehit Mehmet Dinek'ten duygulandıran fotoğraf

Şehit Dinek’in sabah saatlerinde cephede çekilmiş son fotoğraflarını cep telefonu aracılığıyla ailesine gönderdiği, saatler sonra teröristlerle çıkan sıcak çatışmada şehit olduğu ortaya çıktı.

"BİZ ÖLDÜK MÜ Kİ VATAN BÖLÜNSÜN"

Şehit askerin ailesine gönderdiği son fotoğraflarda “Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin’den Nazilli’ye selam olsun. M.D.” ifadeleri yer aldı.

Şehit Mehmet Dinek'ten duygulandıran fotoğraf

Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Dinek'in cenazesi, helallik alınması için bugün Nazilli'deki evine getirilecek, ardından da memleketi Denizli'nin Tavas ilçesi Çalık Mahalle Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

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