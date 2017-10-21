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Şehit Murat Bartev'in babası da Silvan'da şehit olmuştu

Şehit korucu Bartev'in kendisi gibi korucu olan babasını da şehit olduğu ortaya çıktı.

21.10.2017 - 10:22
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Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ne Dağcılar Köyü yakınlarında, 7 Ekim'de PKK'ya yönelik operasyonda, güvenlik korucuları İhsan Gür ile Cevat Bilgiç'in olay yerinde şehit olmasına neden olan patlamada yaralanan güvenlik korucusu Murat Bartev, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehit Bartev, Silvan İlçesi'ne bağlı Onbaşılar Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Murat Bartev'in babası da Silvan'da şehit olmuştu

ACI TESADÜF

Şehit Murat Bartev'in korucu olan babası Osman Bartev'in de Silvan'da 1996 yılında mayın patlaması sonucu şehit olduğu ortaya çıktı. 20 yıl arayla terörle mücadele için şehit oldular.

Şehit Murat Bartev'in babası da Silvan'da şehit olmuştu

Diyarbakır Silvan'da şehit baba oğul VİDEO

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