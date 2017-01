Şehit Musa Can son yolculuğuna uğurlandı

Musa Can'ın yakınları ve kızları herkesi ağlattı. Can'ın kızları bir süre babasının tabutunu bırakmak istemedi.

"Babam üşür" diye feryat eden kızlar, tabutunun üstüne montlarını örttü.

"BABACIĞIM BIRAKMAYACAĞIM SENİ"

Şehit mübaşirin çocukları, Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Şehit mübaşir Musa Can'ın kızı Emine Can babasının tabutuna sarılarak, "Bırakmayacağım babacığım seni. Sensiz ne yaparız biz" diye ağladı.

Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, askeri erkan, İzmir Adliyesi personelleri Musa Can'ın eşi Mecburiye Can, kızları Emine ve Başak Can, oğlu Emrah Can ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Şehit mübaşir Musa Can'ın cenazesi, törenin ardından Uzundere Mezarlığı'na defnedildi.