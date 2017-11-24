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Şehit Necmettin öğretmen adının verildiği okulda anıldı

Teröristlerce kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, ilk atama yeri ve adı verilen Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ndeki ilkokulda

DHA | 24.11.2017 - 08:42
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Çiftçibaşı Mahallesi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra yaz tatilinde memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde aracı yakılarak kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın adı, görev yaptığı ilkokula verilmişti.

Şehit Necmettin öğretmen adının verildiği okulda anıldı

ŞEHİT OĞRETMEN ARKADAŞINI SINIFTA ANDI

Yılmaz'ın şehit edilmesi ardından adı verilen okula, arkadaşı ve meslektaşı Ali Canpolat atandı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin öğretmenlerini, düzenledikleri törenle andı.

Necmettin öğretmenin masasına, geçen 24 Kasım'da birlikte çektikleri fotoğraf ve karanfiller bırakan öğrenciler, sınıftaki yazı tahtasına da, "Necmettin öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Günü'n kutlu olsun" notu yazdı.

Şehit Necmettin öğretmen adının verildiği okulda anıldı

AYNI OKULDA GÖREV YAPMIŞTI

Öğretmenler Günü nedeniyle okula giden Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yılmaz, "Öğretmenimizin görev yaptığı ve aynı zamanda isminin yaşatıldığı okuldayız. Öğrencileriyle birlikteyiz. Şehit öğretmenimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Necmettin öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen öğrenciler ise, onu her zaman anacaklarını belirtti.

Şehit Necmettin öğretmen adının verildiği okulda anıldı

Şehit Necmettin öğretmen adının verildiği okulda anıldı

Şehit Necmettin öğretmen adının verildiği okulda anıldı

Şehit Necmettin öğretmen adının verildiği okulda anıldı

Şehit Necmettin öğretmen adının verildiği okulda anıldı

Şehit Necmettin öğretmen adının verildiği okulda anıldı

Şehit Necmettin öğretmen adının verildiği okulda anıldı

Şehit Necmettin öğretmen adının verildiği okulda anıldı

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