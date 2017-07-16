Şehit Necmettin Öğretmenin intikamı alındı

İNTİKAMI ALINDI

Tunceli - Erzincan karayolunda yol keserek, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırılıp şehit edilmesinden rol oynadığı belirtilen ve 10 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosu yer alan 'Seyit Rıza' kod adlı PKK bombacısı İskender Şahin dün gece Pülümür İlçesi'nde çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.

(Necmettin Yılmaz'ın katili Seyit Rıza kod adlı terörist İskender Şahin)

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Tunceli il Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, PKK'lı teröristlerin Tunceli- Erzincan karayoluna el yapımı bomba döşeyeceği istihbaratı üzerine dün gece operasyon başlattı. Pülümür'e bağlı Mutu ve Dağyolu karayolları arasında yer alan Başkalecik Köyü yakınlarında çıkan çatışmada, 10 yıldır dağda bulunan ve örgütün bombacısı olduğu belirtilen 'Seyit Rıza' kod adlı terörist İskender Şahin öldürüldü.

TERÖRİSTE YARDIM EDEN MUHTAR VE EŞİ GÖZALTINDA

Bölgeden kaçarak izlerini kaybettiren 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon devam ederken, terör örgütü mensuplarına yardım ettikleri iddiasıyla bu sabah Başkalecik Köyü muhtarı ve eşi de gözaltına alındı.

ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ'I ŞEHİT EDEN KİŞİ

Operasyonda ölü ele geçirilen PKK'lı İskender Şahin'in, 16 Haziran'da Tunceli- Erzincan karayolunda yol keserek öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırılması ve şehit edilmesi ile Tunceli'de son yıllarda gerçekleştirilen, bir çok askerin şehit edilmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştiren kişi olduğu belirtildi.