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Şehit askerin nişanlısından üniformalı veda

Yozgat'ta tedavi gördüğü hastanede şehit olan sözleşmeli er Mehmet Ünal’ı, nişanlısı askeri üniforma ile uğurladı.

İHA | 27.12.2016 - 14:35
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Şehit askerin nişanlısından üniformalı veda

Yozgat’ta, Sorgun Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Mehmet Ünal’ın (22) Türk Bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında Sorgun Belediye Meydanı’na getirildi.

Şehidin cenazesinde baba Yaşar Ünal, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta dururken, oğlunun tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit askerin nişanlısından üniformalı veda

ŞEHİT NİŞANLISINI ASKERİ ÜNİFORMAYLA UĞURLADI

Şehidin bir yıllık nişanlısı olan Özge Utku ise, askeri üniforma ile nişanlısının tabutu başında göz yaşlarına hakim olamadı. Anne Perihan Ünal ise oğlunun fotoğrafını eline alıp “Bir Mehmet gider, bir Mehmet gelir” diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Ünal’ın bir yıllık nişanlı olduğu ve yılbaşından sonra ise evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi.

Şehit askerin nişanlısından üniformalı veda

YARALI 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 asker, tedavi gördükleri GATA'da şehit oldu.

EL BAB'DAKİ ŞEHİT SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Suriye, El Bab'da devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 2 askerin şehit olması ile birlikte, El Bab'da verdiğimiz şehit sayısı 19'a yükseldi.

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