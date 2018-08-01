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Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi konuştu

Hakkari Yüksekova üssündeki eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya PKK'lı kalleşlerin önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği ile birlikte şehit oldu.

İHA | 01.08.2018 - 14:00..
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Dün akşam saatlerinde Hakkari Yüksekova ilçesinde eşi Astsubay Serkan Karakaya'yı 11 aylık bebeği ile ziyaretten dönerken PKK'lı teröristler tarafından yola önceden yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu kızını ve torununu kaybeden anne Suudiye Demir, "Vatan sağ olsun, yavrum yavrusunu da aldı gitti" dedi.

11 AYLIK BEBEĞİ İLE BİRLİKTE ŞEHİT OLDU

Hakkari Yüksekova'da üs bölgesinde görevli Astsubay Çavuş eşi Serkan Karakaya’yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya’nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden yola yerleştirdiği bombanın patlaması ile Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu.

Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi konuştu

"VATAN SAĞOLSUN"

Olayda kızını ve torununu şehit veren anne Suudiye Demir "Ne söyleyeyim. Vatan sağ olsun. Yavrum şehit oldu. Yavrusunu da aldı gitti. Bebek katillerinin Allah belasını versin. Sadece benim yavrumu değil herkesi öldürüyorlar. 40 tanesinin yavrusunu öldürüyorlar. Daha ne söyleyeyim. Vatan sağolsun" diyerek hüznünü içinde tuttu.

Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi: Vatan sağolsun VİDEO

2 YIL ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Daha önce Uşak’ta görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın 10 gün önce Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı’na tayin olduğu ve evlerini de kısa süre içerisinde Hakkari’ye taşıdıkları öğrenildi. Nurcan Karakaya’nın babasının 2004 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. Nurcan ve asker eşi Serkan Karakaya çiftinin yaklaşık 2 yıl önce evlendiği belirtildi.

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