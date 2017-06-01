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Şehit Nuri Şener'in Şişli'deki baba ocağına ateş düştü

Şehit olan askerlerden 32 yaşındaki Piyade Yüzbaşı Nuri Şener'in İstanbul Şişli'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

01.06.2017 - 06:37
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Şehidin Şişli Feriköy Mahallesi Gediz Sokaktaki baba ocağına şehadet haberini şehidin Ankara'da yaşayan eşi Melike Şener telefonla  bildirdi. Şehit haberinin ardından binaya Türk bayrakları asılırken, baba Vural Şener ve anne Fatma Şener taziyeleri kabul etti.

Şehit Nuri Şener'in Şişli'deki baba ocağına ateş düştü

Taziye için şehidin baba ocağına gelen AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, “Hepimizin başı sağ olsun. Piyade Yüzbaşı Nuri Şener, komutanımızı helikopter kazasında ebediyete uğurladık. Türk milletimize ve diğer şehitlerimizin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Kardeşimiz komutanımız Şişli Feriköy çocuğuydu. Doğma büyüme buralıydı. Ben kederli babasının annesinin ve eşinin acısını yürekten paylaşıyorum. Aziz şehidimizi bu mübarek ramazan ayında gani gani rahmet diliyorum" dedi. Evli ve bir çocuk babası olan 32 yaşındaki Piyade Yüzbaşı Nuri Şener'in Ankara'da yaşadığı ve yaklaşık 7 ay önce de Ankara'dan geçici görev için Şırnak'a gittiği öğrenildi.

Şehidin naaşının Feriköy Hasan Zeynep Camii'nde bugün kılınacak ikindi namazıyla Feriköy Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Şehit Nuri Şener'in Şişli'deki baba ocağına ateş düştü

Şehit Nuri Şener'in Şişli'deki baba ocağına ateş düştü

Şehit Nuri Şener'in Şişli'deki baba ocağına ateş düştü

Şehit Nuri Şener'in Şişli'deki baba ocağına ateş düştü

Şehit Nuri Şener'in Şişli'deki baba ocağına ateş düştü

Şehit Nuri Şener'in Şişli'deki baba ocağına ateş düştü

Şehit Nuri Şener'in Şişli'deki baba ocağına ateş düştü

Şehit Nuri Şener'in Şişli'deki baba ocağına ateş düştü

Şehit Nuri Şener'in Şişli'deki baba ocağına ateş düştü

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