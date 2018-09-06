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Şehit oğlu düğün yaptı asker halay çekti

Yıllar önce şehit olan korucusunun oğlu Şırnak Beytüşşebap'ta dünya evine girdi. Şehidini unutmayan Türk askeri, bu mutlu günde Agit Gökçe'nin oğlunu yalnız bırakmadı.

İHA | 06.09.2018 - 00:32..
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1990 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Agit Gökçe'nin oğlu Barış Gökçe'nin düğününe binlerce vatandaş katıldı.

Şehit oğlu düğün yaptı asker halay çekti

DÖVİZ YERİNE TL VE ALTIN ÇAĞRISI

Devlete yakınlığıyla bilinen Jirki aşiretin bu yıl yapılan tüm düğünlerde dolara tepki amacıyla döviz yerine TL takılması çağrısı yapılmıştı. J

Jirki, Gevdan, Mamhuran, Goyan, Kaşuran, Giravyan aşiretlerin yanı sıra yurt dışından gelen akrabaları dünya evine giren yeni çifte unutulmaz bir düğün yaşattı.

Kürtçe, Türkçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylar 3 gün, 3 gece sürdü. Düğün alanına asılan dev Türk bayrağı altında çekilen halaylara asker ve polisler eşlik etti. Damada toplam 145 bin Türk lirası, 65 bin lira değerinde bir araç hediye edilirken, geline ise 1 kilo 500 gram altın ile ve 35 bin Türk lirası takıldı.

Şehit oğlu düğün yaptı asker halay çekti VİDEO


Şehit oğlu düğün yaptı asker halay çekti


ASKER VATANDAŞ EL ELE HALAY ÇEKTİ

Şehit ailesinin düğünü olduğunu duyan Ayvalık tabur komutanlığı ve karakol komutanlığı personelleri düğüne katılıp damat ve gelini tebrik etti. Gelen misafirlere verilen yemeklerin ardından Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde el ele halaylar çekti.

Şehit oğlu düğün yaptı asker halay çekti

TERÖR BİTTİ HUZUR GELDİ

Terör olaylarıyla sürekli gündeme gelen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son iki yıldır güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde terör bölgeden temizlendi.

Vatandaşlar gönül rahatlığıyla gece geç saatlere kadar halaylar çekmeye başladı. Kato, Marinos ve Feraşin bölgelerinde hava destekli operasyonlar devam ederken ilçe merkezi ve köylerinde günlerce düğünler açık alanlarda sürüyor.

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