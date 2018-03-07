Şehit oğlunun botlarını Afrin'e götürdü

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin organizasyonuyla gazi ve şehit yakınlarından oluşan grup, Afrin'e gitmek amacıyla dernekte bir araya geldi.

Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, dernek binasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan için mücadele eden herkese destek olacaklarını söyledi.

"HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIZ"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gazi olan Mustafa Yavuz ise Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'e destek olmak için yola çıktıklarını ve göreve her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Siirt'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in babası Musa Temizyürek de oğlunun hain bir pusu sonucu şehit olduğunu anlattı.

"BU BOTLA DÜŞMANLARI KOVALAMASINI İSTİYORUM"

Temizyürek, oğlunun yeni aldığı ama giyemediği botları da yanında Afrin'e götürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Oğlum yeni bot almıştı, giymek nasip olmadı. Ben bu botların kahraman Türk askerlerin birinin ayağında olup düşmanları kovalamasını istiyorum. İkinci isteğim ise bir berber kardeşimin aldığı botların yerlerine ulaşması. Bütün Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah bu çıktığımız yoldan başarıyla döneceğiz."