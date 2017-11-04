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Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran imam baba

Diyarbakır'da terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen polis Taşdemir memleketinde toprağa verildi.

04.11.2017 - 21:21
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Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran imam baba

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis Ahmet Alp Taşdemir, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde Hamidiye Camisi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

İzmir'den Salihli'ye helikopter ile getirilen şehidin cenazesi ilk önce çocukluğunun geçtiği anneannesinin evinin önüne getirilerek komşulardan helallik alındı. Ardından, şehidin cenaze namazını imam olan babası kıldırdı.

Şehit polisin cenaze namazını imam babası kıldırdı VİDEO

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran imam baba

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran imam baba

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran imam baba

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran imam baba

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