Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran imam baba

Tunceli'deki terör operasyonunda yaralanarak teslim olan kadın teröriste Mehmetçikler'in hassas ve insancıl yaklaşımı dikkat çekti.

Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding yerli otomobil yapımı için kolları sıvadı.

5 firma yerli otomobilin hangi bölümünü yapacak

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Terör örgütü PKK Kandil'de 40. yıl toplantısı yaptı

40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Asker ve polislerimiz aslanlar gibi çarpışıyor ancak elebaşlarına nokta operasyon bir türlü yapılamıyor