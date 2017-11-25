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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

Çankaya Köşkü'nde Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi onur konuğuydu.

25.11.2017 - 08:52
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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

Başbakan Binali Yıldırım, dün Çankaya Köşkü'nde öğretmenlerle buluştu. Yıldırım'a Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte, emekli öğretmen eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.

Semiha Yıldırım, etkinlik boyunca Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın yanında oturdu. Duygusal anlar yaşandı.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

"KOZLUK'TA İLK KEZ KUTLAMA YAPILMIŞTI"

Anne Zehra Yalçın ise kızı hayattayken geçirdikleri son Öğretmenler Günü'nü gözyaşları içinde güçlükle anlattı.

Geçen yılki Öğretmenler Günü'nde rahmetli kızının görev yaptığı Kozluk ilçesine gittiğini ve o gün kızının yanında olduğunu belirten anne Yalçın, "Geçen yıl çok güzel bir program düzenlemişlerdi. Kozluk'ta ilk defa yapılmış öyle bir program, Öğretmenler Günü nedeniyle. Zaten kızım düzenledi. Çok güzeldi, harikaydı." diye konuştu.

 

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