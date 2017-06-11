Şehit öğretmenin adı okulda yaşatılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca ekim ayında yapılan sözleşmeli öğretmen atamasında Kozluk Çok Programlı Lisesine (ÇPL) atanan, kısa sürede yaptığı çalışmalar ve seslendirdiği türkülerle gönülleri fethetmeyi başaran 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristlerce katledilmesi, öğrencileri ve öğretmen arkadaşlarını yasa boğdu.

Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, Yalçın'ın eşyalarının ve hatıralarının bulunduğu müzik atölyesini ziyaret etti.

ADI OKULA VERİLECEK

Kozluk ÇPL Müdürü Mahmut Işık, AA muhabirine, daha önce şehit öğretmenin adını okula kazandırdığı müzik sınıfına vermeyi planladıklarını belirterek, "Kaymakamlıkla yaptığımız görüşmelerin ardından şehit Aybüke'nin isminin okula verilmesi kararlaştırıldı." dedi.

OKULUN EN GENÇ ÖĞRETMENİYDİ

Işık, okulun en genç öğretmeni olan Yalçın'ın öğrencilerini çok sevdiğini ifade ederek, "Geldiğinde okulumuzda müzik odamız yoktu. Gayretleriyle okulumuza bir müzik odası kazandırdı, müzik aletlerini kendi imkanlarıyla tedarik etti. Çok başarılı öğretmenimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz." şeklinde konuştu.