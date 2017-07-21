Şehit öğretmenin adı, son olarak geçtiği yola verildi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, başkanlığında geçen salı günü toplanan belediye meclisinin aldığı karar ile şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın aracıyla en son geçtiği Tunceli Erzincan karayolunun Tunceli girişi olan Mameki Köprüsü'nden Yeni Sanayi Sitesi ve TOKİ Konutları bölgesinden geçen yaklaşık 4 kilometrelik kısmına Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz adının verilmesi kararlaştırıldı.

ADI, SON GEÇTİĞİ BULVARA VERİLDİ

Necmettin Yılmaz'ın özel otomobiliyle 19 Haziran 2017 tarihinde saat 15.30 sularında geçtiğini gösteren fotoğrafı da ortaya çıktı. Mobese kamerası kayıtlarından alınan fotoğrafta, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın beyaz renkli otomobiliyle mobese kamerasının olduğu noktadan geçiyor. Tunceli Belediyesi tarafından hazırlanan, 'Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Bulvarı' yazılı tabela da bugün bulvarın girişine dikildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün saat 14.00'da Bulvara şehit öğretmenin adının verilmesi nedeniyle tören düzenleneceğini ve törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı'nın katılacağını söyledi.

Bu arada teröre karşı bugün protesto yürüyüşü nedeniyle kente gelecek olan çok sayıda CHP'li milletvekilinin de açılış törenine katılacağı kaydedildi.













