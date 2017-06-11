Şehit öğretmenin babası: Kimse bizi yıldıramaz

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde tören düzenlendi.

Osmancık Devlet Hastanesi morgundan alınan Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kaymakamlığın bahçesine getirildi. Tabutun üzerine duvak ile Yalçın'ın bir fotoğrafında taktığı görülen kırmızı yazma konuldu.

ŞEHİDİN BABASI: KİMSE BİZİ YILDIRAMAZ

Genç öğretmenin annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törende yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan baba Sadık Yalçın, "Bu memleket tarihte Türk'tü, şimdi de Türk kalacak. Kimse bizi yıldıramaz. Bu vatanı bölmeyi başaramayacaksınız. Ne mutlu Türk'üm diyene." sözleriyle teröre tepkisini dile getirdi.