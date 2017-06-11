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Şehit öğretmenin cenazesinde duygu dolu anlar

Şehit öğretmenin cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gözyaşlarına hakim olamadı.

11.06.2017 - 14:40
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PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

BAKAN ŞEHİT İÇİN AĞLADI

Cenaze törenine katılanlar arasında yer alan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kısa bir konuşma yaptı. Bakan Yılmaz'ın konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Şehit öğretmenin cenazesinde duygu dolu anlar

"MİLLİ EĞİTİM AİLESİ OLARAK YASTAYIZ"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı konuşmada, Şenay Aybüke Yalçın'ı, "hiçbir değer yargısı olmayan, dış güçlerin maşası, imansız teröristlerin saldırısı sonucu kaybettiklerini" belirterek, "Milli Eğitim ailesi olarak yastayız. Aybüke'nin mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyor, Allah'tan sabır niyaz ediyorum." dedi.

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı VİDEO

Şehit öğretmenin cenazesinde duygu dolu anlar

Şehit öğretmenin cenazesinde duygu dolu anlar

Şehit öğretmenin cenazesinde duygu dolu anlar

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