Şehit öğretmenin teyzesi ile eniştesi kazada yaralandı

Halil Çetin'in kullandığı 06 VLA 52 plakalı otomobil, Osmancık-Tosya karayolunun 2. kilometresinde, aynı yönde seyreden İsmet Burnaz idaresindeki 76 DC 827 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü ile beraberindeki eşi Meral Çetin yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralananların, Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın teyzesi ile eniştesi olduğu öğrenildi.

Çetin çiftinin, Ankara'dan karayoluyla Osmancık'a getirilen genç öğretmenin cenaze konvoyunda yer aldıkları belirtildi.