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Şehit olan 5 askerimiz omuz omuza

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nda "Kel Tepe" mevkisinde şehit olan 5 komando ile bir gazinin aynı karede yer aldığı fotoğraf ortaya çıktı.

İHA | 05.03.2018 - 10:35..
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Şehit olan 5 askerimiz omuz omuza

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, jandarma komandolar İzmir Bornova'dan Afrin'e geçiş yaptı.

1 Mart Perşembe günü ise Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında Raco beldesinde bin 83 rakımlı Kel Tepe'yi almak için TSK ve ÖSO birlikleri harekete geçti.

Şehit olan 5 askerimiz omuz omuza

ŞEHİT OLAN 5 KAHRAMAN YAN YANA

Jandarma komandoların Afrin'e gitmeden önce birliklerinin önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Bu fotoğrafta ise şehit olan 5 kahraman ve bir gazinin aynı karede olduğu görüldü.

Şehit olan Mustafa Ozan Gökçe, Uzman Çavuş Rıdvan Çevik ve Astsubay Çavuş Mehmet Dinek fotoğrafta art arda dizilirken, uzman çavuşlar Recep Çetin en sağda, Burhan Açıkkol ise en solda yer alıyor.

Çatışmada büyük bir kahramanlık örneği gösteren ve yarası iyileştikten sonra tekrar Afrin'e gideceğini anlatan Uzman Çavuş Alper Çalın ise sağda aşağıda görülüyor.

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