Şehit edilen Filistinliler için camilerde sela okunacak

1 Abdülkadir Ömür, Barcelona'nın takibinde Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür'ü, Liverpool, Tottenham ve Porto'dan sonra Barcelona'nın da takip ettiği ifade edildi.

2 130 yıl sonra gelin verdiler Sivas'ta, doğan çocukları hep erkek olduğu için en son 1888 yılında gelin veren Gökçe Ailesi'nin evinden, yıllar sonra gelin çıktı.

3 İran: İsrail savaş suçlusu olarak yargılansın İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de olaya yazılı açıklamayla tepki göstererek, İsrail'in savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulundu.

4 Yeraltı şehrine ziyaretçi akını Nevşehir’in Derinkuyu ilçesindeki tarihi yeraltı şehri, yılın 12 ayı ziyaretçi akınına uğruyor.

5 Nevşehir'deki yeraltı şehri yılın 12 ayı ziyaretçi akınına uğruyor Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki tarihi yeraltı şehri, yılın 12 ayı yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor.

6 Washington'da Yahudilerin Filistin'e destek eylemi ABD'nin başkenti Washington'da, Trump'ın İsrail büyüklçiliğini Kudüs'e taşımasına Yahudilerden tepki geldi. Hem İsrail'in yaptığı katliamlar hem de Kudüs'e taşınan büyükelçilik protesto edildi.