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Şehit edilen Filistinliler için camilerde sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, dün şehit edilen Filistinliler için yurt genelindeki tüm camilerde bugün öğle namazı öncesi sela okunacağı ve gıyabi cenaze namazı kılınacağı bildirildi.

AA | 15.05.2018 - 11:14..
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İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

Şehit edilen Filistinliler için camilerde sela okunacak

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye, İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinliler için bugün öğle namazı öncesi yurt genelindeki camilerden sela verilecek.

Öğle namazının ardından ise şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

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