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Şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristlerce girdiği çatışmadan şehit olan Osmangazi Çetingöz'ün ailesine acı haber verildi.

16.05.2017 - 14:19
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Bugün sabah saatlerinde Trabzon Maçka'da devriye görevi yapan jandarma ekibi ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz şehit düştü.

ACI HABER VERİLDİ

Şehit Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz'ün Kocaeli'nin Körfez İlçesi Sipahiler Köyü'nde cami imamı olan babası Kerim Çetingöz ile annesi Huriye Çetingöz'e acı haberi Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, Körfez Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cem Erduvan ve askeri yetkililer verdi. Fenalık geçiren 3 çocuk annesi Huriye Çetingöz'e 112 Acil ekipleri ilk müdahalede bulunurken, komşuları şehit annesini teskin etmeye çalıştı. Şehit Osmangazi Çetingöz'ün ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenilirken, şehit ailesinin yaşadığı ev köy sakinlerinin akınına uğradı. Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

Şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

19 NİSAN'DAKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Mart ayında ilk görev yeri olan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda göreve başlayan Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz'ün 19 Nisan'da sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında şehit cenazelerinin fotoğrafını paylaşarak, "Bazen konuşamazsın kelimeler düğümlenir boğazında. Eğer tabutların içinde olan silah arkadaşınsa o an sadece susarsın saygı durursun. Kahramanlara ruhları şad olsun" yazdığı görüldü.

Şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

2 GÜN ÖNCE BABASINI ARADI

Şehidin babası Kerim Çetingöz, "Oğlum iki gün önce beni aradı. 'Baba dağa gidiyoruz, arama tarama yapılacak. Telefonlar kapalı olacak, bana ulaşamazsınız. Ben döndükten sonra çağrı atarım görüşürüz. Telefonda durumunun iyi olduğunu söyledi. İzmir Foça eğitim gördü, sonra 15 gün izin kullandı. Daha sonra da tayininin çıktığı Trabzon'a gitti." dedi.

Şehidin cenazesinin memleketi Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

Şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

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